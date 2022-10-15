ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası, Mısır'da devam ediyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 25 Ekim'e kadar başkent Kahire'de sürecek organizasyonda bugün, 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler kategorisinde milli sporcular Yusuf Dikeç 580 puanla 15. sırada, Buğra Tavşan 569 puanla 70. sırada, İsmail Keleş 569 puanla 71. sırada yer aldı.

Organizasyonun 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Kadınlar müsabakasında yarışan milli sporculardan Şevval İlayda Tarhan 565 puanla 62. sırada yer aldı. 10 Metre Havalı Tüfek Büyük Erkekler Takım müsabakasında ise Mert Nalbant, Ömer Akgün ve Ahmet Bayrak'tan oluşan milli takım, toplam 936.6 puanla 14. sırada yer aldı.

Dünya Şampiyonası yarın 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler takım müsabakasıyla devam edecek.