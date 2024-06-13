Atıcılıkta İtalya'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda trap kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Lonato del Garda kasabasındaki organizasyonda, trap kadınlarda Rümeysa Pelin Kaya 114 puanla 9'uncu, Safiye Temizdemir 111 puanla 23. sırada yer aldı.
Trap erkekler müsabakasını Nedim Tolga Tunçer 116 puanla 39'uncu, Oğuzhan Tüzün 114 puanla 54'üncü, Yavuz İlnam 110 puanla 84. sırada tamamladı.
Dünya Kupası'na, 15 Nisan'da skeet kategorisinde yapılacak bireysel müsabakalarla devam edilecek.
Son Dakika › Spor › ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda Türk atıcılar başarılı performans sergiledi - Son Dakika
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