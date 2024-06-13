ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda Türk atıcılar başarılı performans sergiledi - Son Dakika
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Spor

ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda Türk atıcılar başarılı performans sergiledi

İtalya'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda trap kategorisinde yapılan müsabakalarda Türk atıcılar Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir, Nedim Tolga Tunçer, Oğuzhan Tüzün ve Yavuz İlnam başarılı performans sergiledi. Rümeysa Pelin Kaya 114 puanla 9. sırada yer alırken, Safiye Temizdemir ise 111 puanla 23. sırada yer aldı. Trap erkekler müsabakasında ise Nedim Tolga Tunçer 116 puanla 39. sırada, Oğuzhan Tüzün 114 puanla 54. sırada ve Yavuz İlnam 110 puanla 84. sırada yer aldılar. Dünya Kupası, 15 Nisan'da skeet kategorisinde yapılacak bireysel müsabakalarla devam edecek.

13.06.2024 18:23
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Atıcılıkta İtalya'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda trap kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Lonato del Garda kasabasındaki organizasyonda, trap kadınlarda Rümeysa Pelin Kaya 114 puanla 9'uncu, Safiye Temizdemir 111 puanla 23. sırada yer aldı.

Trap erkekler müsabakasını Nedim Tolga Tunçer 116 puanla 39'uncu, Oğuzhan Tüzün 114 puanla 54'üncü, Yavuz İlnam 110 puanla 84. sırada tamamladı.

Dünya Kupası'na, 15 Nisan'da skeet kategorisinde yapılacak bireysel müsabakalarla devam edilecek.

Kaynak: AA

Pelin Kaya, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda Türk atıcılar başarılı performans sergiledi - Son Dakika

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