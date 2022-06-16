ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

Grand Prix, yarın düzenlenecek trap karışık takım sıralama müsabakası ve trap karışık takım finali ile devam edecek.

Türkiye 'de ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, Konya 'da trap final atışlarıyla devam etti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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