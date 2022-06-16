ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi - Son Dakika
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ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

16.06.2022 20:36

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, Konya'da trap final atışlarıyla devam etti.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, Konya'da trap final atışlarıyla devam etti.

Konya Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda, 19 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun ikinci gününde atıcılar, madalya için mücadele verdi.

Trap final atışlarında, kadınlarda Kuveyt'ten Sarah Alhawal birinci, Fransa'dan Adeline Couet ikinci, İtalya'dan Giulia Grassia üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde ise Hırvatistan'dan Giovanni Cernogoraz birinci, Kuveyt'ten Naser Meqlad ikinci, İtalya'dan Massimo Fabbrizi üçüncü oldu.

Grand Prix, yarın düzenlenecek trap karışık takım sıralama müsabakası ve trap karışık takım finali ile devam edecek.

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi
ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi
ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi
ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi
ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

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ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi - Son Dakika
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