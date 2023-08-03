Dominik Livakovic'in Transferinde Yeni Gelişme: İstanbul'a Gelecek - Son Dakika
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Dominik Livakovic'in Transferinde Yeni Gelişme: İstanbul'a Gelecek

03.08.2023 18:59

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı. Hırvat basınında yer alan haberlere göre, Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Astana'yı geçerek 3. tura yükselmesiyle birlikte kalede kimin olacağı belirsizlik kazandı. Livakovic'in performansıyla dikkat çektiği maçta Fenerbahçe'nin transfer için en fazla ilgili olduğu takım olduğu belirtildi ve transferin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı.

KALEDEKİ YERİ SALLANTIDA

Hırvat basınında yer alan haberler, Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Astana'yı geçtiğini hatırlattı ve Zagreb'in 3. tura yükseldiği vurgulandı. Ancak Hırvat ekibinde bu turda kalede kimin olacağının belirsiz olduğu öne sürüldü.

İSTANBUL'A GELECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Livakovic'in Astana maçında performansıyla yine öne çıktığına değinilirken, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe detayı da verildi. Çoğu kulübün peşinde olduğu kaleciye en fazla ilgili olduğu takımın Fenerbahçe olduğu belirtildi.Livakovic'in transfer için tüm şartlar yerine getirildikten sonra İstanbul'a gitmesinin beklendiği öne sürüldü.

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