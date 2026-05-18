İstanbul Avrupa Ligi Finaline Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya ekibi SC Freiburg ile İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. Final karşılaşması öncesinde İstanbul Havalimanı'nda yoğun uçuş trafiği olacak. Çarşamba gününe kadar İstanbul Havalimanı'na 12 charter (tarifesiz) seferi ve 17 iş jetinin geleceği planlandı.

Özellikle salı ve çarşamba günleri İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden maç için iş jetleri ve charter uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Aston Villa ve Freiburg taraftarları, kiralanan 12 charter uçak ve 17 iş jetinin İstanbul'a geleceği öğrenildi. UEFA'nın verdiği bilgiye göre 22 bin biletli taraftar, İstanbul'a gelecek. Ayrıca binlerce biletsiz taraftarın da İstanbul'a gelmesi bekleniyor.