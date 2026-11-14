İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0'lık skorla geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0'lık skorla geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-0'lık skorla geçti. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan maçın setleri 25-17, 25-18 ve 25-22 sonuçlanırken mücadele 85 dakika sürdü.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Seçkin Yener, Yasin Çalışkan
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Selim Yıldız, Seganov, Kovacevic, Furkan Dur, Teppan, Hamdi Erkan (Tuğrul Düzce, Batu Akbaba)
Gaziantep Gençlikspor: Ivanov, Abdolhamidi, Yusuf Emre Güler, Wen, Halil İbrahim Yücel, Uğur Kılınç (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Aykut Gedik, Jeanlys, Uğur Okay, Yunus Emre Zabun)
Setler: 25-17, 25-18, 25-22
Süre: 85 dakika (26, 30, 29)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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