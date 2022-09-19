Şampiyon Albot, ödülünü QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz 'ın elinden aldı. Turnuvada ikinci olan Çekyalı rakete ise ödülünü QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İstanbul Challenger TED Open'da Moldovalı tenisçi Albot şampiyon oldu - Son Dakika

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