İstanbul Challenger TED Open'da Moldovalı tenisçi Albot şampiyon oldu - Son Dakika
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İstanbul Challenger TED Open'da Moldovalı tenisçi Albot şampiyon oldu

19.09.2022 11:26

İstanbul Challenger 74. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nda Moldovalı Radu Albot şampiyonluğu elde etti.

İstanbul Challenger 74. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nda Moldovalı Radu Albot şampiyonluğu elde etti.

İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünün ev sahipliğinde, QNB Finansbank'ın katkılarıyla 74. kez düzenlenen turnuva sona erdi.

Tek erkekler finalinde Çekya'dan Lukas Rosol'u 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen Moldovalı Albot, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyon Albot, ödülünü QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz'ın elinden aldı. Turnuvada ikinci olan Çekyalı rakete ise ödülünü QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan verdi.

Çift erkeklerde ise Purav Raja-Dijiv Saharan (Hindistan) ikilisi turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

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Kaynak: AA

Finansbank, İstanbul, Tenis, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Challenger TED Open'da Moldovalı tenisçi Albot şampiyon oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Challenger TED Open'da Moldovalı tenisçi Albot şampiyon oldu - Son Dakika
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