İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan Eren Elmalı açıklaması
07.01.2026 19:53
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın 'kendi maçına bahis oynadığı ve buna dair belge olduğuna' dair yapılan paylaşımlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

EREN ELMALI İÇİN ÇARPICI İDDİA

Gazeteci Atilla Türker, Galatasaraylı oyuncu Eren Elmalı'nın Kasımpaşa forması giyerken kendi takımının maçına bahis oynadığını iddia etmişti.

BAŞSAVCILIKTAN EREN ELMALI AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın 'kendi maçına bahis oynadığı ve buna dair belge olduğu' iddiaları hakkında bir açıklama yayınladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği, bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan/hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

CEZASINI TAMAMLAMIŞTI

Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayarak geçen pazartesi günü oynanan Trabzonspor maçında forma giymişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Elmalı, Galatasaray, Futbol, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mesut mesut:
    Yalanlamıyor zamanı gelecek bekleyin diyor yani 13 4 Yanıtla
  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    en alt limit 90 gündür 45 gün diye bir madde yoktur açın bakın ceza hukukunu fifa ve uefa ve tff nin ceza kanununa bu neden 45 gün aldı kimse çözemedi 9 3 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    biri cezaevinde diğeri futbol oynuyor çifte standart var 7 2 Yanıtla
  • Erdoğan Çiçek Erdoğan Çiçek:
    hani Eren Elmalı ile ilgili haber 4 3 Yanıtla
  • rs202020 rs202020:
    Atilla Türker bir ara kanal kanal gezip Fenerbahçe küme düşürülecek diyordu... 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
