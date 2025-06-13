İstanbul'da Down Sendromlular Cimnastik Şampiyonası Tamamlandı

İstanbul'da gerçekleştirilen 2025 Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

Burhan Felek Spor Kompleksi Kubbe Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın son gününde müsabakaları; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda davetli izledi.

Bakan Bak, madalya töreninde yaptığı konuşmada organizasyona katılan sporcuları tebrik ederek, "Özellikle down sendromlu sporcularımızın, bakanlığımızın desteğiyle bu tip organizasyonları gerçekleştirmesi bizim için çok kıymetli. Onlar bizim her şeyimiz. Bizim için çok özel ve kıymetliler. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizde spora katılmaları konusunda ciddi yatırımlar yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de ülkemizde özel sporcuların faaliyetlerine destek oluyoruz. Bugün de cimnastikte yeni kurulan bir takımla bu organizasyona katıldık. Çok keyif aldık. Onlar bizim neşe kaynağımız. Spor onlara çok şey katıyor. Özgüvenlerini artırıyor, toplum içinde değer kazanmalarını sağlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özel sporcularla Sayın Cumhurbaşkanımızın da özel ilişkileri var. Bu organizasyon da bizi çok mutlu etti. Böylesine önemli olaylarda birlikte olmak çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, madalya töreni ve çekilen fotoğraflarla sona erdi.