Sporculara ödüllerini; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, başkan vekili Ayda Uluç, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Okumuş ve Gürsel Tuna ile sağlık kurulu başkanı Prof. Dr. Uğur Haklar takdim etti.

Kaynak: AA

Başak Eraydın, İstanbul, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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