İstanbul'da Güvenlik Tedbirleri Açıklandı

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025-2026 sezonu öncesinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu Eminevim Ümraniyespor- Manisa FK karşılaşmasıyla başlarken, karşılaşmayı takip eden Vali Gül, Ümraniye Şehir Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sezonun ilk müsabakasının İstanbul'da oynandığını vurgulayan Gül, "İçişleri Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız sporda şiddetin önlenmesiyle ilgili bir toplantı yaptı. Bunu da sizlerin katılımınızla kamuoyuyla paylaştılar. Bunun geçmiş yıllarda çok yapılmayan ama bu sene yapılan en büyük farklarından bir tanesi özellikle protokol tribünü başta olmak üzere maça gelen kulüp yöneticilerinin özel misafirleri ve buna benzer hemşerilerimizin kayıtsız girmelerinden dolayı olan aksaklıkların ortadan kaldırılmasıydı. Özetle şu olacak, ben dahil il valisi olarak maça gelen herkes biletlerini işleterek kayıtlı olarak protokolde maçını izleyecek." ifadelerini kullandı.

Yeni kararın sembolik bir öneminin de bulunduğunu aktaran Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Protokol tribünü kurallara uyarsa maça gelen hemşerilerimize söyleyecek sözümüz olur. Ama protokol kurallara uymazsa, kayıtsız girerse diğer hemşerilerimize, sporseverlere diyecek sözümüz olmayacak. Önce biz uyacağız sonra da maça gelen tüm hemşerilerimizin kayıtlı olarak girmesini, varsa eksiklerini, cezai yaptırımları onların yapılmasını hassasiyetle takip edeceğiz. Allah kazasız, belasız bir sezon nasip etsin. Ben tüm sporculara, taraftarlara başarılar diliyorum. Herkes inşallah emeğinin karşılığını almış olur."