İstanbul'da İlk Gece Maratonu Gerçekleşti - Son Dakika
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İstanbul'da İlk Gece Maratonu Gerçekleşti

İstanbul\'da İlk Gece Maratonu Gerçekleşti
05.07.2026 05:00
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Sarıyer'de, 32 ülkeden 370 sporcunun katılımıyla Türkiye'nin ilk gece maratonu düzenlendi.

SARIYER'de Türkiye'nin ilk gece maratonu, 32 ülkeden 370 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sarıyer sokakları ve İstanbul Boğazı kıyısında koşulan maraton, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Çayırbaşı Stadı önünde saat 22.00'de verilen startla başlayan maratonda, 32 ülkeden 370 sporcu Sarıyer sokakları ve İstanbul Boğazı kıyısında ter döktü. Türkiye'de ilk kez gece düzenlenen organizasyon; 42 kilometrede 4 kişilik takım, yarı maratonda 2 kişilik takım ve 10 kilometre olmak üzere üç ayrı etaptan oluştu. Gece boyunca devam eden yarışta sporcular derece elde edebilmek için mücadele etti. Maratonun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

'32 ÜLKEDEN 370 SPORCU TER DÖKÜYOR'

Organizasyonun sorumlularından Prof. Dr. Umut Başoğlu, "Şu anda Türkiye'nin ilk gece maratonunu organize ediyoruz. 8 yıl önce hayalini kurduğumuz yaşadığımız bölge olan Sarıyer'de sporu ve doğayı bir araya getirmeye çalıştık. Türkiye'nin birçok yerinde yarı maraton ve normal maraton yarışmaları gündüz saatlerinde devam ediyor. Bu organizasyonu ilk kez düzenleyip gece yapmaya çalıştık. ve bu katılım gerçekten çok değerli. Sarıyer'in sokaklarında ve İstanbul Boğazı'nın kenarında şu anda 32 ayrı ülkeden tam 370 sporcu ter döküyorlar. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şu hem gece maratonu olması hem de bayrak maraton yarışmasını ilginç bir hale getirmeye çalıştık. 42 kilometrede 4 kişilik takım, yarı maratonda 2 kişilik takım ve 10 kilometre olmak üzere üç ayrı etaptan oluşuyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İstanbul'da İlk Gece Maratonu Gerçekleşti - Son Dakika

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