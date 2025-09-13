İstanbul'da 'İstanbul'u Koşuyorum' Yarı Maratonu Nedeniyle Bazı Yollar Kapatılacak

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İBB Spor İstanbul'un düzenlediği 'İstanbul'u Koşuyorum' yarışı nedeniyle 14 Eylül Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İBB iştiraki Spor İstanbul'un organize ettiği İ'stanbul'u Koşuyorum' Asya etabı 14 Eylül Pazar günü koşulacak. 5 bin 250 kişinin kayıt yaptırdığı bu yol yarışı nedeniyle Anadolu Yakası'nın Üsküdar ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

"Bazı yollar 6 saat kapalı kalacak"

Bu doğrultuda 14 Eylül Pazar günü 06.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak cadde ve sokaklar şu şekilde:

Üsküdar- Harem İstikameti Paşa Limanı Caddesi, Üsküdar Harem Sahil Yolu, Harem Teslisiye Bot İstasyonu "U" dönüşü, Harem- Beylerbeyi İstikameti, Öğdül Sokak, Şemsi Paşa Bostanı Sokak, Şemsi Paşa Caddesi, Şemsi Sinan Caddesi, Üsküdar Işıklar, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Kurşunlu Medrese Sokak, Hüseyin Baykara Sokak, Nacak sokak, 2. Nacak Sokak, Paşa Limanı Caddesi, Tahtalı Bostan Sokak, İcadiye Caddesi, Üryanizade Sokak, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Yenigün Sokak, Babanakkaş Sokağı, Kuzguncuk Gazhanesi Sokak, Mesa Çıkmazı, Abdullahağa Caddesi.

"Koşu 08.00'de başlayacak"

Üsküdar'ın sahil şeridindeki parkurda yapılacak İstanbul'u Koşuyorum'da 5K kategorisi yarışı 08.00'de, 10K kategorisi yarışı ise 09.15'te başlayacak.