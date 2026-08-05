İstanbul'da Modern Pentatlon Yarı Finalleri - Son Dakika
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İstanbul'da Modern Pentatlon Yarı Finalleri

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İstanbul'da düzenlenen şampiyonada Buğra Ünal ve Kıvanç Taşyaran yarı finale yükseldi.

İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bireysel erkeklerde milli sporcular Buğra Ünal ve Kıvanç Taşyaran, yarı finale çıktı.

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada erkeklerde 76 sporcu, 3 farklı grupta yarı finale çıkma mücadelesi verdi.

Milli sporcu Kıvanç Taşyaran, özellikle laser run yarışını birinci bitirerek bu branşta önemli bir puan topladı ve yarı finale yükseldi. Milli sporcu, eskrim, engel parkuru, yüzme, laser run yarışlarında 1555 puan elde etti. Buğra Ünal da tüm etaplarda topladığı 1555 puanla yarı final vizesi aldı. Erkeklerde yarı final müsabakaları, 7 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Diğer milli sporcular Muhammed Emir Kurtulan, Jan Demir Vurdum, Arda Meriç, Ali Akaydın, Barış Doğu Çelik ve Mehmet Doruk Özkan, elemeleri geçemeyerek elendi.

Şampiyona, yarın kadınlar yarı final müsabakalarıyla devam edecek.

Serhat Aydın: "5 sporcumuzla finale kalmak için mücadele edeceğiz"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, yaptığı açıklamada, hem şampiyona hem de milli takım seviyesinde iyi bir organizasyon geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Kadınlarda dün 3 sporcumuzun tarihimizde ilk defa aynı anda yarı finale çıkmasından sonra bugün de erkeklerle 2 milli sporcumuz yarı final bileti aldı. 5 sporcumuzla finale kalmak için mücadele edeceğiz, bu da modern pentatlonun Türkiye'de katettiği mesafeyi net olarak bize gösteriyor. Organizasyon da harika ilerliyor. Bütün sporcular ve teknik delegeler çok mutlu. Büyükler kategorisinde modern pentatlonda en iyi şampiyonalardan birini Türkiye düzenliyor. Biz de bunun gururunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA

İstanbul, Spor, Son Dakika

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