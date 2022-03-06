İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı - Son Dakika
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İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı

06.03.2022 18:14
İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı

Fatih Karagümrük-Altay karşılaşması 0-0 sona erdi. Bu sonuçla beraber İstanbul ekibi puanını 40'a, İzmir temsilcisi ise 26'ya yükseltti.

Fatih Karagümrük ile Altay, Süper Lig'in 28. haftasında İstanbul Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

2 DAKİKA İÇİNDE OYUNDAN ATILDI

Karşılaşmada iki takım da net fırsatlardan yararlanamazken, kaleciler mücadelede ön plana çıktı. Altay'da Muhammed Naderi, 40 ve 42. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Altay ise kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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Son Dakika Spor İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı - Son Dakika
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