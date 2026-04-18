İstanbul'da UEFA Finali İçin Koordinasyon Toplantısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da UEFA Finali İçin Koordinasyon Toplantısı

18.04.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi finali öncesi İstanbul'da güvenlik ve operasyon planları görüşüldü.

UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek ay İstanbul'da oynanacak finali öncesinde geniş kapsamlı koordinasyon toplantısı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs Çarşamba günü, Beşiktaş Park'ta oynanacak final mücadelesinin hazırlıkları kapsamında, İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde geniş kapsamlı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

TFF, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve UEFA yetkililerinin katılımıyla 13-15 Nisan tarihlerinde organize edilen toplantıda, başta proje yönetimi, stadyum operasyonları, güvenlik, emniyet ve hizmetler alanındaki mevcut durum olmak üzere kritik konular ele alındı.

Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonunu, genel sekreter Abdullah Ayaz ve temsilciler kurulu başkanı Şerafettin Bural'ın yanı sıra dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları, uluslararası etkinlikler müdürü Can Emre Tuğal, dış ilişkiler müdürü Gökhan Ertan, stadyum güvenlik ve taraftar Sorumlusu Bülent Perut, dış ilişkiler-uluslararası etkinlik ve milli takımlar idari uzmanı Onat Karabıçak, dış ilişkiler teknik uzmanı Murat Deniz ve dış ilişkiler uzmanı Begüm Şerbetcioğlu temsil etti.

İstanbul Emniyetinden Şube Başkomiseri Settar Sayan ve Trafik Denetleme Şube Başkomiseri Adil Özarslan toplantıda de yer aldı.

UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş'ın da bulunduğu 2026 Avrupa Ligi Finali Koordinasyon Toplantısı'nda, UEFA adına UEFA Kulüp Müsabakaları Operasyonları ve Etkinlikler Direktörü Catalina Navarro, UEFA Kulüp Müsabakaları Finalleri Direktörü Tiziano Gaier, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Proje Lideri Yoann Gallet, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Proje Koordinatörü Colm Hand, UEFA Emniyet ve Güvenlik Sorumlusu Juha Karjalaine, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Emniyet ve Güvenlik Sorumlusu Drew Innes, UEFA Etkinlik Ulaşım Sorumlusu Magali Antile ile UEFA Etkinlik Ulaşım ve Taşıma Sorumlusu Manuel Seifert de katılım sağladı.

Operasyonel planlama süreçleri ve ulaşım çözümlerine ilişkin hazırlıkların detaylı şekilde değerlendirildiği toplantıda, ilgili tüm paydaşlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve izlenecek yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'da UEFA Finali İçin Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’a küfür ettiği iddia edilmişti Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a ağır ceza Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilmişti! Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a ağır ceza
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
’Başhekim ve sekreteri darp edildi’ iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma 'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma

16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:18:12.
SON DAKİKA: İstanbul'da UEFA Finali İçin Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.