Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçecek - Son Dakika
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Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçecek

12.08.2022 11:49
Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçecek

İstanbul DHAGalatasaray, Resmi Fan Token partneri Socios.com ile Belçikalı yıldız oyuncusu Dries Mertens'in forma numarasını taraftarlara seçtiriyor.

İstanbul DHA

Galatasaray, Resmi Fan Token partneri Socios.com ile Belçikalı yıldız oyuncusu Dries Mertens'in forma numarasını taraftarlara seçtiriyor. $GAL Fan Token sahibi taraftarlar Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Belçika A Milli Takımı'nın da etkili oyuncusu Dries Mertens'in forma numarasını seçecek.

Napoli'de uzun süre forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıkmış ve 113 kez fileleri havalandırmış, Maradona'yı da geçerek adını Napoli tarihine "en fazla gol atan oyuncu" olarak yazdırmıştı. Bu sezon da Galatasaray'da taraftarları golleri ve başarılı performası ile coşturması beklenen tecrübeli golcünün şimdiden hangi numarayı giyeceği merak konusu oldu. Socios.com uygulamasını indiren ve taraftarların oy kullanabilmesi için sadece 1 $GAL Fan Token sahibi olması yeterli olacak oylamada, 10, 16  ve 21 forma numaraları yarışacak. Oylama 24 saat sürecek ve Mertens, sezon boyunca  taraftarların seçtiği forma numarası ile sahaya çıkacak.


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Kaynak: DHA

Dries Mertens, İstanbul, DHA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçecek - Son Dakika

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