İstanbul Gençlik, Trabzon'u Yendi

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 23. haftasında İstanbul Gençlik, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 38-34 yendi.
Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Trabzon Büyükşehir Belediyespor, 18-15 üstünlükle tamamladı.
İstanbul Gençlik, ikinci yarıda oyuna lehine çevirmeyi başardı ve salondan 38-34 galibiyetle ayrıldı.
