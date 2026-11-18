İstanbul Gençlikspor, Beykoz'u 43-42 yenip lider Beşiktaş'la aynı puana yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkekler Süper Lig'in 9. hafta erteleme maçında İstanbul Gençlikspor, Beykoz Belediyespor'u 43-42 yendi. 8. galibiyetini alan ev sahibi, bir maçı eksik lider Beşiktaş'la aynı puana yükseldi; Beykoz ise 10. maçında 6. yenilgisini yaşadı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. hafta erteleme mücadelesinde İstanbul Gençlikspor, konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u 43-42 yendi.
Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 21-19 önde tamamladı.
İkinci devrede rakibine üstünlük kuran İstanbul Gençlikspor, mücadeleden 43-42 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekip, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini elde ederken bir maçı eksik lider Beşiktaş'la aynı puana yükseldi.
Beykoz Belediyespor ise 10. maçında 6. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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