İstanbul Gençlikspor, ilk devreyi 19-14 geride kapattığı maçta Nilüfer'i 31-29 yendi

İstanbul Gençlikspor, ilk devreyi 19-14 geride kapattığı maçta Nilüfer'i 31-29 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 31-29 mağlup etti. Üçevler Spor Tesisleri'nde ilk devreyi 19-14 önde bitiren Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda geriden gelen rakibine yenilmekten kurtulamadı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 31-29 yendi.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk devresini Nilüfer Belediyespor, 19-14 önde tamamladı.
İkinci devresi çekişmeli geçen karşılaşmayı, İstanbul Gençlikspor geriden gelerek 31-29 kazandı.
Kaynak: AA
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