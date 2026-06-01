İstanbul Kastamonuspor U13 Şampiyon!

01.06.2026 14:57
Kastamonuspor U13, ligdeki 12 galibiyetle şampiyonluğunu bir hafta kala garantiledi.

BİRİNCİ Amatör Lig'de mücadele eden İstanbul Kastamonuspor U13 Takımı, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Kırmızı-siyahlı ekip Alibeyköyspor'u 1-0 yenerek puanını 37'ye çıkardı. Sezon boyunca oynadığı 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup şekilde liderliğini sürdüren ve en yakın rakibine 6 puan fark atan İstanbul Kastamonuspor, attığı 63 gole karşılık kalesinde sadece 6 gol gördü.

Şampiyonluğun bitime 1 hafta kala garantilenmesinden sonra değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kastamonuspor Kulüp Başkanı Dr. İlker Dilek, başarının ortak emeğin ürünü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sezon boyunca çocuklarımızı tribünde ve sahada hiçbir zaman yalnız bırakmayan kıymetli velilerimize, onların gelişimi için büyük özveriyle çalışan Turan Ulutaş Hocamız başta olmak üzere tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Bugün sahada gördüğümüz mutluluk, verilen emeklerin ve gösterilen fedakarlıkların en güzel karşılığıdır. Çocuklarımızın gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm sporcularımızı, ailelerini ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bizler, elde edilen şampiyonluğun yanı sıra sporcuların eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak projelerle altyapı çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

