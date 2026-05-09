İstanbul Open'da Çiftler Şampiyonu Pigossi-Kozyreva
İstanbul Open'da Çiftler Şampiyonu Pigossi-Kozyreva

09.05.2026 21:14
WTA 125 İstanbul Open'da çiftler finalinde Pigossi ve Kozyreva şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde 4-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen turnuvada Pigossi ve Kozyreva çifti, ???????Anastasia Detiuc-Makoto Ninomiya ikilisini 6-4, 4-6 ve 10-7'lik setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa uzandı.

Sporculara kupalarını TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, TTF Başkan Vekili Hakan Ertürk ve TTF Yönetim Kurulu Üyesi Eda Sevaioğlu Tan takdim etti.

Tekler finalinin adı Donna Vekic-Maria Timofeeva

İstanbul Open Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Hırvat Donna Vekic ile Özbek Maria Timofeeva karşı karşıya gelecek.

1 numaralı seribaşı Vekic, yarı final mücadelesinde İspanyol tenisçi Guiomar Maristany Zuleta de Reales'i 1 saat 26 dakika süren karşılaşmada 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek finale yükselen ilk isim oldu.

Turnuvanın ikinci yarı final maçında ise 6 numaralı seribaşı Timofeeva, Fransız raket Alice Tubello'yu 6-4, 4-6, 6-0'lık setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Organizasyonda tekler finali, yarın saat 14.00'te TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA

Turnuva, Spor, Son Dakika

