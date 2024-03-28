İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü Yüzücüsü Masal Özgü Koyuncu Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü Yüzücüsü Masal Özgü Koyuncu Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü Yüzücüsü Masal Özgü Koyuncu Türkiye Şampiyonası\'nda birinci oldu

İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü yüzücüsü Masal Özgü Koyuncu, Sakarya'da düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre ve 100 metre çiftpalet branşında birinci oldu. 14-17 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşen şampiyonada Koyuncu, 100 metre mesafesinde Türkiye rekorunu kırdı ve milli takım barajını geçti.

28.03.2024 15:23
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İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü yüzücüsü Masal Özgü Koyuncu, Sakarya'da düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre ve 100 metre çiftpalet branşında birinci oldu.

İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "14-17 Mart 2024 tarihlerinde Sakarya'da düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası'nda sporcumuz Masal Özgü Koyuncu 50 metre ve 100 metre çiftpalet branşında birinci, 200 metre çiftpalet mesafesinde ikinci olmuştur. 51: 01'lik derecesi ile 100 metre mesafesinde Türkiye rekorunu kırmıştır. Masal Özgü Koyuncu 50 ve 100 metre çiftpalet branşında milli takım barajını geçmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü Yüzücüsü Masal Özgü Koyuncu Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü Yüzücüsü Masal Özgü Koyuncu Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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