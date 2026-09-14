İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesinde yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
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İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesinde yeni eğitim öğretim yılı başladı

İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesinde yeni eğitim öğretim yılı başladı
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- Lisenin müdürü Turgay Nail Bezek: "Türk basketbolunun yeni yüzyılının temellerini akılla atıyoruz. Bu başarı hikayesinin yazıldığı günden bu yana bizlere bir yol arkadaşlığı, bir vizyon ortaklığı sunan Türkiye Basketbol Federasyonumuza çok teşekkür ederiz"

İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde hayata geçirilen lisenin açılış törenine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim kurulu üyesi Yılmaz Argüden, genel sekreter Serhan Antalyalı, İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesinin müdürü Turgay Nail Bezek ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Turgay Nail Bezek, okulda oluşan aile ortamının giderek büyüdüğünü belirterek, "Biz artık sadece bir okul değil, parkede ve sınıfta birbirine sımsıkı sarılan dev bir basketbol ailesiyiz. Sizler de sadece bir spor lisesinin öğrencileri değilsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sporcular için söylediği ve her sporcunun kılavuzu olan 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' ilkesinin ve yine Atatürk'ün gençliğe bıraktığı sarsılmaz emanetin en dinamik temsilcilerisiniz. Atamızın gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmanın yolu akılla bilimi, disiplinle sporu harmanlamaktan geçiyor. Bakanlığımızın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' rehberliğinde akademik gelişimle sportif beceriyi kusursuz bir uyumla birleştiriyoruz. Salonu derslikle, karakteri zaferle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk basketbolunun yeni yüzyılının temellerini akılla atıyoruz"

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda ülkenin her alanda olduğu gibi sporda da zirveye oynadığını belirten Bezek, şunları söyledi:

"Türk basketbolunun yeni yüzyılının temellerini akılla atıyoruz. Bu başarı hikayesinin yazıldığı günden bu yana bizlere bir yol arkadaşlığı, bir vizyon ortaklığı sunan Türkiye Basketbol Federasyonumuza çok teşekkür ederiz. Bugün aramızda bulunarak gücümüze güç katan, her adımımızda vizyonuyla önümüzü açan çok değerli başkanımız Hidayet Türkoğlu'na, tüm federasyon yönetimimize ve okulda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok kıymetli velilerimiz, hayatlarındaki en değerli varlıklarını bize emanet etti. Amacımız onların sadece iyi bir basketbolcu olmasını sağlamak değildir. Onların vatanını seven, bayrağına bağlanan, karakterli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Bezek, hedeflerine hızla ilerlediklerini belirterek, "Büyük başarılar asla tesadüf değildir. Çok çalışmak, ter akıtmak, vazgeçmemek ve birbirimize inanmak zorundayız. Parkeye her adım attığınızda ve derslerinize her sarıldığınızda bu ülkenin yarınlarına yatırım yaptığınızı asla unutmayınız. Bizim size olan inancımız tamdır. Şimdi sıra sizde, sahne sizin. Bu duygu ve düşüncelerle 2026-2027 eğitim öğretim yılının okulumuza, federasyonumuza, ülkemize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Bezek'in açılış konuşmasının ardından öğrencilere başarı dileyerek ilk ders zilini çaldı.

Zilin çalmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçerek derslere başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesinde yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

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