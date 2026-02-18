''İstanbul'u özledin mi?'' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt - Son Dakika
''İstanbul'u özledin mi?'' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

\'\'İstanbul\'u özledin mi?\'\' sorusuna Kostic\'den beklenmedik yanıt
18.02.2026 10:00
\'\'İstanbul\'u özledin mi?\'\' sorusuna Kostic\'den beklenmedik yanıt
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Juventuslu futbolcu Filip Kostic'e, Fenerbahçe'de forma giydiği dönem hatırlatılarak ''İstanbul'u özledin mi?'' sorusu yöneltildi. Kostic, bu soruya ''Hayır'' yanıtını verdi. Kostic'in bu cevabı, kısa sürede gündem oldu ve farklı yorumlara neden oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma sonrası Juventus cephesinde dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"İSTANBUL'U ÖZLEDİN Mİ?" SORUSU

Mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Juventuslu futbolcu Filip Kostic'e, Fenerbahçe'de forma giydiği dönem hatırlatılarak " İstanbul'u özledin mi?" sorusu yöneltildi.

Sırp futbolcu, bu soruya tek kelimelik bir yanıt verdi: "Hayır."

Kostic'in net ve kısa cevabı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, özellikle sarı-lacivertli taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Galatasaray ise aldığı 5-2'lik galibiyetle İtalya'daki rövanş öncesinde tur kapısını araladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
