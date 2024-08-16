İstanbul Yarış Pisti, Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Spor

İstanbul Yarış Pisti, Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Formula 1 yarışlarına daha önce ev sahipliği yapan İstanbul Yarış Pisti, 12 yıl aradan sonra Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) organize edeceği Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Şampiyonanın ilk ayağı 13-15 Eylül tarihlerinde koşulacak ve farklı sınıflarda yarışlar düzenlenecek.

16.08.2024 18:17
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Formula 1 yarışlarına daha önce ev sahipliği yapan İstanbul Yarış Pistinde uzun aradan sonra yeniden motor sesleri duyulacak.

İstanbul Yarış Pisti, 12 yıl aradan sonra Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) organize edeceği Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

TMF'den yapılan açıklamaya göre, teknik donanımı, seyirci kapasitesi ve dünyanın gözde şehri İstanbul'da yer almasıyla tüm motor sporları tutkunlarını cezbeden İstanbul Yarış Pisti'ndeki şampiyonası'nın ilk ayağı 13-15 Eylül tarihlerinde koşulacak.

Dünya Superbike Şampiyonu Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da piste çıkacağı organizasyonda sporcular, 1000cc A&B, 600cc A&B, 500cc, 300cc, 250cc, 125 cc (Gençler-Büyükler) ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası olmak üzere 10 farklı sınıfta yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMF başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye'nin motosiklet sporlarında dünyanın zirvesinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milli motosikletçilerimiz ve altyapıdan yetişen yüzlerce çocuk ve genç sporcularımız, dünyanın tüm pistlerinde bayrağımızı dalgalandırarak bizi gururla temsil ediyor. Ülkemizde motosiklet sporlarına ilgi de her geçen gün artmaktadır. Gençler arasında motosiklet kullanımı artık tutku haline gelmiş durumda. Milli sporcularımızın özellikle ulusal kahramanımız Toprak Razgatlıoğlu'nun başarıları ve rekorları, sporumuza ilgiyi artırdı. Kulüp ve sporcularımıza her zaman en iyi imkanları sağlamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde yürütüyoruz. Uzun zamandır büyük sıkıntı yaşanan pist yarışlarımızı artık İstanbul Yarış Pisti'nde düzenleyebileceğiz."

İstanbul'un en kapsamlı pistinin motosiklet sporlarına açılmasının önemli bir adım olduğunu belirten Uçar, "Sporcularımız antrenman ve eğitim için yurtdışına gitmek zorunda kalmayacak. Bu vesileyle ülkemiz motor sporlarına gönülden destek veren ve daha nice milli sporcular yetiştirmemiz için imkan sağlayan sayın Lale Cander hanım ve tüm İstanbul Yarış Pisti Yönetimi'ne TMF ailesi olarak çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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