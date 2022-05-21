- İstanbullular 'Üsküdar Gençlik Haftası Koşusu'nda bir araya geldi

Validebağ Korusunda vatandaşlar doğa ile iç içe koşu yapma imkanı buldu

İSTANBUL - Gençlik Haftası dolayısıyla Validebağ Korusunda 'Üsküdar Gençlik Haftası Koşusu' düzenlendi. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen ve genci yaşlısı her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte katılımcılar doğa ile iç içe bir ortamda koşu yaptı. Vatandaşlarla birlikte koşu yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Validebağ Korusunda artık haftasonları halkımızla beraber spor yapacağız, yürüyüş yapacağız, koşacağız. Ardından da sağlıklı bir kahvaltı yapacağız. Bugün başlatıyoruz" dedi.

Gençlik Haftası çerçevesinde Üsküdar Belediyesi, spor dolu bir organizasyona imza attı. Validebağ Korusunda düzenlenen 'Üsküdar Gençlik Haftası Koşusu'na genci yaşlısı birçok vatandaş katılım sağladı. Çevre ilçelerde ikamet eden vatandaşların da katılım sağladığı etkinlikte vatandaşlar doğa ile iç içe bir ortamda spor yapma imkanı buldu. Uzman antrenör koordinasyonunda ısınma hareketleri yapan vatandaşlar ardından koruda koşarak tur attı. Koşunun ardından ise kendilerine ikram edilen kahvaltılıkları alan vatandaşlar spor faaliyetinin ardından kahvaltılarını yaptı.

Etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, eski futbolcu İbrahim Toraman ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Koşuya katılan Emir Fedai Yılmaz, "Sabah erken saatte uyandık. Ben Ataşehir'de oturuyorum ama Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği bu koşuya gelmek içi sabah kalktım. Esatpaşa'dan buraya yürüyerek geldim Burada da koşuya katıldım" dedi.

Koşuya katılan eski futbolcu İbrahim Toraman ise, "Üsküdar Belediyesine teşekkür ederim. Ben de bu semtte yaşayanlardan birisiyim. Çok güzel bir etkinlikti. Halkımızla, vatandaşlarla buluştuk. Güzel bir spor etkinliği oldu" dedi.

"Validebağ Korusunda artık haftasonları halkımızla beraber spor yapacağız"

Etkinliğin bundan sonra devam ettirileceğini belirten Başkan Hilmi Türkmen, "Bugün güzel bir haftasonu. Üsküdar'ımızın muhteşem Validebağ Korusunda artık haftasonları halkımızla beraber spor yapacağız, yürüyüş yapacağız, koşacağız. Ardından da sağlıklı bir kahvaltı yapacağız. Bugün başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın da ilgi ve alakası çok güzel. Herkese sağlık ve spor dolu bir hayat diliyorum" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ise yaptığı açıklamada, "Ben Üsküdar Belediye Başkanı'mıza teşekkür ediyorum. Geleneksel olarak yaptığımız programlardan birini burada yaptık. Pandeminin ateşinin düşmesiyle birlikte, hasret kaldığımız bu tür organizasyonları inşallah devam ettireceğiz" diye konuştu.