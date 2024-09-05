İstanbullular Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu ile Patika Koşusuyla Buluşuyor

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Olgar Şirketler Grubu Genel Müdürü Barış Andırınlı, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu'yla İstanbulluların ayağına patika koşusu getirdiklerini söyledi.

Barış Andırınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbulluların ayağına getirdiğimiz bir yarış oldu. Patika koşusu Türkiye'nin birçok şehrinde yapılıyor ama eğer koşucuysanız uzun mesafeler seyahat etmeniz lazım, ciddi bütçeler ayırmanız lazım, işinizden izin almanız gerekiyor. Biz burada bütün İstanbulluları bu dertten kurtardık. Herkesin kapısının önünde böyle bir yarış organize ettik." diye konuştu.

"Gözümüzün önünde müthiş bir hazine varmış"

Bir hayalin gerçek olduğunu aktaran Andırınlı, İstanbul'un bu faaliyet için bir hazine olduğunu vurgulayarak, "Biz İstanbul merkezli bir firmayız. Yıllardır İstanbul'da doğa sporları, patika koşusu gibi alanlarda bir şeyler yapılsın istiyorduk. Koşucuların büyük kısmı İstanbul'da. Yol koşusu tarafında ciddi yatırımlar olmasına rağmen patika koşusu tarafında büyük aktivite yoktu. Biz yıllardır bunu hayal ediyorduk. Yapabilir miyiz dedik, birçok partnerle görüştük ve kendimiz yapmaya karar verdik. İstanbul gibi bir metropolde, ormanların kısıtlı olduğu bir noktada böyle bir yarış organize edebilmek bizim için çok keyifli. Biz bunun yapılabileceğini düşündük ama bu kadarını biz bile beklemiyorduk. Kollarımızı sıvayıp sahaya çıktığımızda, parkuru keşfetmeye başladığımızda gördük ki gözümüzün önünde müthiş bir hazine varmış. Bu vesileyle onu da görmüş olduk. Beklentilerimizi aşan bir yarış organize etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ikincisi yapılacak koşuya katılımın çok fazla olduğunu anlatan Andırınlı, yarışın dışında bir spor festivali yaşanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen sene 1660 kişi kayıt olmuştu. Bu, ilk sene olmasına rağmen patika koşusu dünyasında güzel bir sayı. Bu sene 2 bin 350 kayıtla kapattık. İstanbul içinde olmasından kaynaklı olarak katılımın çok yüksek olacağını tahmin ediyoruz. 2 bin 200 kişi civarında start alınmasını bekliyoruz. Bu sayıyla birlikte Merrell Belgrad Ultra Trail olarak en büyük patika koşusu yarışı olmuş durumdayız. Bu da bizim için oldukça sevindirici ve gurur verici. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT vasıtasıyla üç önemli noktadan ücretsiz servisler organize etti. Spor festivaline katılıp sahada eğlenmek isteyenler bu servisler aracılığıyla rahatlıkla ormana ulaşacaklar. Bütün faaliyetler, spor etkinlikleri, eğlenceler, çocuk etkinlikleri, çocuk koşusu tamamen ücretsiz. Bütün İstanbulluları 7 Eylül Cumartesi sabahı Kemerburgaz Kent Ormanı'na bekliyoruz. Çok iyi zaman geçireceklerinden eminim."