İstanbulspor, 14. hafta deplasmanında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti

İstanbulspor, 14. hafta deplasmanında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Cham 69. dakikada ve Aytaç Kara 90. dakikada ağları bulurken, İstanbulspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Berkay Erdemir, Esra Arıkboğa, Orhun Aydın Duran
Orfa Yapı Pendikspor: Emir Dadük, Erdem Gökçe (Dk. 62 Adnan Uğur), Taha Emre İnce, Soldo, Abifade, Bekir Karadeniz, Hrelja (Dk. 87 Muhammed Kiprit), Yekta Sönmez (Dk. 62 Kerem Kalafat), Hakan Yeşil (Dk. 87 Furkan Mehmet Doğan), Thuram, Clarke-Harris (Dk. 73 Emrah Başsan)
İstanbulspor: Alp Tutar, Ologo (Dk. 66 Cham), Duran Şahin, Umut İslamoğlu, Emrecan Uzunhan, Dijlan Aydın, Kubilay Sönmez (Dk. 66 İsa Dayaklı), Iliev (Dk. 77 Yusuf Ali Özer), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 77 Aytaç Kara), Fall, Ali Akman (Dk. 70 Mustafa Sol)
Goller: Dk. 69 Cham, Dk. 90 Aytaç Kara (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Erdem Gökçe, Dk. 48 Bekir Karadeniz, Dk. 57 Yekta Sönmez, Dk. 74 Thuram, Dk. 90+3 Adnan Uğur (Orfa Yapı Pendikspor)
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yendi.
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