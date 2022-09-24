İstanbulspor: 2-1 - Son Dakika
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İstanbulspor: 2-1

24.09.2022 20:56

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

İstanbulspor: 2-1

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Barış Alper Yılmaz ve 65'inci dakikada penaltıdan Icardi kaydetti. İstanbulspor'un mücadeledeki tek golü ise 30'uncu dakikada Mehremic'ten geldi.

Süper Lig ekipleri Galatasaray ve İstanbulspor, lige verilen milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Galatasaray; Okan Kocuk, Boey, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Özgür Baran Aksaka, Midtsjo, Barış Alper Yılmaz, Mata, van Aanholt ve Icardi 11'i ile çıktı. İstanbulspor ise; Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Adi Mehremic, Duhaney, Ebert, Abdullah Aydın, Ali Yaşar, Abazaj, Owusu ve Guri 11'i ile sahada yer aldı.

Galatasaray 12'nci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. İstanbulspor bu gole 30'uncu dakikada Mehremic'in ayağından bulduğu golle cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İstanbulspor, ikinci yarıya 11 değişiklik yaparak çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise van Aanholt - Beknaz Almazbekov değişikliği ile takımını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, 64'üncü dakikada penaltı kazandı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Beknaz Almazbekov, Kağan Bağış'ın müdahalesiyle yerde kalınca Galatasaray penaltı kazandı. 65'inci dakikada atışı kullanan Icardi, penenka vuruşuyla takımı 2-1 öne geçirdi. Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, takımının karşılaşmada 2-1 öne geçmesinin ardından Icardi, Boey, Mata, Dubois, Barış Alper Yılmaz ve Midtsjo'nün yerine Gomis, Ali Turap Bülbül, Oliveira ve Emre Taşdemir, Caner Doğan ve Berk Kızıldemir'i oyuna aldı. Mücadelenin son anlarında da Metehan Baltaci, Abdülkerim Bardakcı ve Baran Aksaka'nın yerine Eren Paşahan, Arda Yavaş ve Halim Ayaz Yüksekoğlu'nu oyuna dahil etti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

ICARDİ İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı. Tecrübeli golcü, ilk 11'de oynadığı ilk maçta, Galatasaray formasıyla ilk golünü de kaydetti. Icardi, 65'inci dakikada penaltıdan attığı golle takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.

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Galatasaray, hazırlık maçında yarın İstanbulspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlık maçında yarın İstanbulspor ile karşılaşacak
Kaynak: DHA

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbulspor: 2-1 - Son Dakika
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