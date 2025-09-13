İstanbulspor 4-0 ile Şov Yaptı

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mücahid Adem Çelebi, Sabri Öğe
İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney (Dk. 72 Yunus Bahadır), Ologo, Fatih Tultak, Duhan Aksu (Dk. 78 Vefa Temel), Vorobjovas, Mamadou (Dk. 60 Sambissa), Loshaj (Dk. 78 Cham), Abdullah Aydın (Dk. 72 İsa Dayaklı), Yusuf Ali Özer, Krstovski
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Glumac, Emre Kaplan, Ali Turap Bülbül (Dk. 87 Yusuf Deniz Şaş), Atalay Babacan, Serkan Göksu (Dk. 87 Kosoko), Soukou, Hoti (Dk. 62 Barış Ekincier), Benny, Bardhi
Goller: Dk. 19 ve 42 Krstovski, Dk. 52 Loshaj, Dk. 90+2 Vefa Temel (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Cihan Topaloğlu (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 58 Abdullah Aydın (İstanbulspor)
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 4-0 yendi.
