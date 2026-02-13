İstanbulspor, Çorum FK'yi 3-2 Yendi - Son Dakika
Spor

İstanbulspor, Çorum FK'yi 3-2 Yendi

13.02.2026 22:39
Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor, Arca Çorum FK'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kürşathan Akın, Azad İlhan

Arca Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 89 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Dk. 81 Aleksic), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Mame Thiam, Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Samudio), Üzeyir Ergün, Burak Çoban (Dk. 70 Ferhat Yazgan)

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Fatih Tultak, Vorobjovas, Sambissa (Dk. 61 Özcan Şahan), Duran Şahin (Dk. 61 Araujo), Emrecan Uzunhan, Muhammed Mert (Dk. 61 Mendy), Yusuf Ali Özer, Mamadou (Dk. 89 Turan Deniz Tuncer), Krstovski (Dk. 70 Mustafa Sol)

Goller: Dk. 26 Krstovski, Dk. 78 ve 90+7 (Penaltıdan) Araujo (İstanbulspor), Dk. 48 Burak Çoban, Dk. 53 Mame Thiam (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 76 Sinan Osmanoğlu, Dk. 80 Serdar Gürler, Dk. 90+3 Atakan Akkaynak, Dk. 90+5 Arda Hilmi Şengül, Dk. 90+12 Mame Thiam (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 3-2 yendi.

Kaynak: AA

