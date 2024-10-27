İstanbulspor'da Korkmaz Takım Kırılganlığını Eleştirdi

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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, takım üzerindeki kırılganlığı bir an önce atmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Boluspor'a 2-1 yenildi. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Son birkaç haftadır oyun olarak toparladık ama takımda bir kırılganlaşma var. Çok kolay goller yiyoruz. Gol yiyince basit denir ama gol yediğimiz zaman şoka giriyoruz. Çıkmamız zaman alıyor. Kocaeli maçının benzerini oynadık. Gol yedik arkasından gol yedik. 2-0'dan sonra maçı alabilecek oyunu oynadık ama kritik pozisyonları kullanamadık. Bazen anlarını oynayabilmemiz gerekiyor. Bu kırılganlığı üzerimizden atmamız lazım. Kararlı daha istekli olmamız lazım. Bu kırılganlığı üzerimizden atacağımızı düşünüyorum. Çünkü 1. Lig'de arka arkaya maç kaybetmeye alışkın değiliz. Duygusal, psikolojik süreç yaşıyoruz. En kısa zamanda bunun içinden çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Bu hakem nasıl rapor edilecek göreceğiz"

Hakem Furkan Aksuoğlu'nun performansının sorulması üzerine Korkmaz, "Kendisine söyledim performansıyla ilgili düşüncemi. O da bana antrenörlüğümle ilgili düşüncesini söyledi. İyi düşünceleri için kendisine teşekkür ediyorum. Biz hakemlere performanslarıyla ilgili en ufak olumsuz bir şey söylediğimiz zaman bu rapor edilir ve ceza alırız. Bu hakem nasıl rapor edilecek göreceğiz bakalım. Hep birlikte takipçisi olun lütfen" diye cevap verdi. - İSTANBUL