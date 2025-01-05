Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Kürşad Filiz, Onur Gülter, Selim Şenöz
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Coly (Dk. 82 Duhan Aksu), Vorobjovas, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Muammer Sarıkaya), Sambissa (Dk. 66 Yusuf Ali Özer), Loshaj (Dk. 67 Dijlan Aydın), Diarra (Dk. 90 Ali Yaşar) Emir Kaan Gültekin
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan, Nzaba (Dk. 46 Ertuğrul Furat), Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu, Jack (Dk. 90+3 Abuzer Gaffar Toplu), Tugay Kaçar, Sefa Narin (Dk. 46 Fernandes), Catakovic (Dk. 90+3 Berkay Aydoğmuş), Pinchi (Dk. 65 Altar Han Hidayetoğlu)
Goller: Dk. 23 Coly, Dk. 48 Diarra, Dk. 90+1 Ali Yaşar, Dk. 90+6 Dijlan Aydın (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Kubilay Sönmez, Dk. 56 Loshaj (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 56 Jack (Esenler Erokspor)
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, Esenler Erokspor'u 4-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › İstanbulspor Erokspor'u Farkla Geçti - Son Dakika
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