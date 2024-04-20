Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, ligin bitimine 5 hafta kala küme düştü. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Fatih Karagümrük'e mağlup olarak küme düştü - Son Dakika
Sivas'ta gerçekleştirilen Cenk İldem U15 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarının ardından tamamlandı. Sakarya Hendek Olimpik Spor Kulübü takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, Denizli GSK ikinci, Samsun Kavak Şampiyonlar Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Güreş Federasyonu yetkilileri ve antrenörler takdim etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Görele Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti. İlk yarıyı 21-16 önde tamamlayan Görele Belediyespor, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek karşılaşmayı 39-28 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Doğan Can Davas ve William Togui'nin attığı gollerle skor eşitlendi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Akşemseddin Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle futbol maçı yaptı. Maçta İskilipspor Teknik Direktörü Galip Gül de yer aldı. Gül, öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiğini belirterek Polat'a teşekkür etti.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hedeflerinin UEFA Avrupa Kupası'na katılmak olduğunu belirtti. Uygun ayrıca hakemlerin profesyonel olmasını ve adaletli bir şekilde maç yönetmelerini istedi. Taraftarları da maça davet eden Uygun, tribünlerin dolmasını ve coşkuyu birlikte yaşamayı umduklarını söyledi. Antrenmanda sakatlığı bulunan Azizbek Turgunboev ayrı çalışmalarına devam etti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Rodos Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 23 Nisan Dostluk Turnuvası, Marmaris'te başladı. Marmaris Belediyespor ve Kolosos Rhodes takımları arasında oynanan ilk maçı Kolosos Rhodes 80-62 kazandı.
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