İstanbulspor, Fatih Karagümrük'e mağlup olarak küme düştü - Son Dakika
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Spor

İstanbulspor, Fatih Karagümrük'e mağlup olarak küme düştü

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, ligin bitimine 5 hafta kala küme düştü.

20.04.2024 15:46
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, ligin bitimine 5 hafta kala küme düştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbulspor, Fatih Karagümrük'e mağlup olarak küme düştü - Son Dakika

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