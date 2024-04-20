İstanbulspor, Fatih Karagümrük'e mağlup olarak küme düştü

EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hedeflerinin UEFA Avrupa Kupası'na katılmak olduğunu belirtti. Uygun ayrıca hakemlerin profesyonel olmasını ve adaletli bir şekilde maç yönetmelerini istedi. Taraftarları da maça davet eden Uygun, tribünlerin dolmasını ve coşkuyu birlikte yaşamayı umduklarını söyledi. Antrenmanda sakatlığı bulunan Azizbek Turgunboev ayrı çalışmalarına devam etti.