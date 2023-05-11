İstanbulspor-Galatasaray karşılaşması, TFF'nin Şampiyonlar Ligi maçı için ayırdığı stadyum nedeniyle şehir dışında oynanabilir - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbulspor-Galatasaray karşılaşması, TFF'nin Şampiyonlar Ligi maçı için ayırdığı stadyum nedeniyle şehir dışında oynanabilir

11.05.2023 12:45

TFF'nin Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç oynanmayacağını açıklamasının ardından İstanbulspor'un 16 Mayıs'taki Galatasaray müsabakasını nerede oynayacağı merak edilmişti. İki takımın Kocaeli ya da Sakarya'da karşı karşıya gelmesi için görüşmelerin sürdüğü söylendi.

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle bakımda olması sonrası İstanbulspor'un sarı-kırmızılıları konuk edeceği stat netleşmeye başlıyor.

KOCAELİ YA DA SAKARYA'DA OYNANABİLİR

Burhan Can Terzi'nin haberine göre, İstanbulspor-Galatasaray maçının Kocaeli ya da Sakarya'da oynanması için görüşmeler sürüyor.

"KADIKÖY'DE DE OYNARIZ"

İstanbulspor Asbaşkanı Tekin Aksan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, " Vodafone Park'ın neden reddedildiğini bilmiyoruz. Olimpiyat Stadyumu'nu istedik, gelecek yanıta göre bakacağız. Bizim için önemli olan, taraftarın gelmesi ve gişe geliri. Takımımız, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Stadyum fark etmez, izin verseler Kadıköy'de de oynarız." ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi krizi! Galatasaray, İstanbul'daki maçı şehir dışında oynayabilir
Kocaelispor'un Stadı
Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi krizi! Galatasaray, İstanbul'daki maçı şehir dışında oynayabilir
Sakaryaspor'un stadı
YORUMLAR
500
Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi krizi! Galatasaray, İstanbul'daki maçı şehir dışında oynayabilir Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi krizi! Galatasaray, İstanbul'daki maçı şehir dışında oynayabilir

Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbulspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor-Galatasaray karşılaşması, TFF'nin Şampiyonlar Ligi maçı için ayırdığı stadyum nedeniyle şehir dışında oynanabilir - Son Dakika


Son Dakika
12:39 İstanbulspor-Galatasaray karşılaşması, TFF'nin Şampiyonlar Ligi maçı için ayırdığı stadyum nedeniyle şehir dışında oynanabilir
12:38 Yurt dışı oyları, 5 ayrı kilitli odada tutuluyor! Kapı, parti temsilcileri ile birlikte 14 Mayıs'ta açılacak
12:35 6 yaşındaki çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı! Küçük çocuğa 40 dikiş atıldı
12:19 Dünya devi Apple müşterilerini çıldırttı! Birçok Apple kullanıcıları oturum açamıyor, ödeme yapamıyor
12:18 Atatürk'e hakaretten tutuklu bulunan Fatih Tezcan'ın cezaevinden yolladığı görüntülü mesaj, Kılıçdaroğlu'nun avukatını harekete geçirdi
12:17 Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi krizi! Galatasaray, İstanbul'daki maçı şehir dışında oynayabilir
12:15 Survivor'daki en büyük ödül için yarışacaklar! 5 yarışmacıya son model araba verilecek
12:11 Kaan Ayhan'ın menajeri, oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılmak istediği hakkında çıkan haberleri yalanladı
12:04 Apple Id hatası kullanıcıları kızdırdı! Birçok kullanıcı oturum açamıyor, ödeme yapamıyor
12:03 Fatih Tezcan cezaevinden görüntülü mesaj yolladı! Kılıçdaroğlu'nun avukatı iddialar sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 12:46:40. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbulspor-Galatasaray karşılaşması, TFF'nin Şampiyonlar Ligi maçı için ayırdığı stadyum nedeniyle şehir dışında oynanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement