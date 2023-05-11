İstanbulspor-Galatasaray karşılaşması, TFF'nin Şampiyonlar Ligi maçı için ayırdığı stadyum nedeniyle şehir dışında oynanabilir

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle bakımda olması sonrası İstanbulspor'un sarı-kırmızılıları konuk edeceği stat netleşmeye başlıyor.

KOCAELİ YA DA SAKARYA'DA OYNANABİLİR

Burhan Can Terzi'nin haberine göre, İstanbulspor-Galatasaray maçının Kocaeli ya da Sakarya'da oynanması için görüşmeler sürüyor.

"KADIKÖY'DE DE OYNARIZ"

İstanbulspor Asbaşkanı Tekin Aksan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, " Vodafone Park'ın neden reddedildiğini bilmiyoruz. Olimpiyat Stadyumu'nu istedik, gelecek yanıta göre bakacağız. Bizim için önemli olan, taraftarın gelmesi ve gişe geliri. Takımımız, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Stadyum fark etmez, izin verseler Kadıköy'de de oynarız." ifadelerini kullanmıştı.

Kocaelispor'un Stadı