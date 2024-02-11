İstanbulspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı - Son Dakika
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Spor

İstanbulspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı

İstanbulspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan İstanbulspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. İstanbulspor'un golünü Loshaj atarken, Gaziantep FK'nın golünü Dragus kaydetti. İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.

11.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Sambissa, Vefa Temel, Vorobjovas, Loshaj, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin, Mamadou

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Morais, Markovic, Monteiro, Ogün Özçiçek, Maxim, Dragus

Goller: Dk. 6 Loshaj (İstanbulspor), Dk. 15 Dragus (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 30 Loshaj, Dk. 45+1 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılan İstanbulspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İlk dakikada Loshaj'ın sağdan kullandığı kornerde arka direğe gelen topa Mehmet Yeşil vurdu. Savunma çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

6. dakikada sarı-siyahlı takım öne geçti. Ali Yaşar'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Sambissa, altıpasın sağında topu kontrol etti. Açısı daralan Sambissa, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Loshaj'a aktardı. Bu futbolcu, altıpas gerisinden uygun durumda vuruşunu yaparak ağları havalandırdı: 1-0.

15. dakikada kırmızı-siyahlılar beraberliği yakaladı. Monteiro'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Dragus, ceza sahası ön çizgisi üzerinden plase yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

25. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruş sonrası Arda Kızıldağ'ın kafayla indirdiği top ceza sahası sol çaprazındaki Markovic'e geldi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Alp Arda soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbulspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbulspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı - Son Dakika
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