İstanbulspor, genç santrfor Ali Akman'ı transfer ederek 3 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, santrfor Ali Akman ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon Ankara Keçiörengücü'nde 28 maçta 4 gol atan 24 yaşındaki oyuncu, yeni kulübünde forma giyecek.
Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, santrfor Ali Akman'ı kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre, 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Ali Akman, geçen sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 28 maçta 4 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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