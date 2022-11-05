Giresunspor maçının ardından İstanbulspor'dan yaylım ateşi: Hakkımızı helal etmiyoruz - Son Dakika
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Giresunspor maçının ardından İstanbulspor'dan yaylım ateşi: Hakkımızı helal etmiyoruz

05.11.2022 19:45

İstanbulspor, Giresunspor karşılaşmasından sonra maçın hakemi Sarper Barış Saka ve ekibine tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçın hakemlerine hakkımızı helal etmediğimiz gibi Giresunspor ile de deplasmanda oynadığımız maçın hakemlerine de hakkımızı helal etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı. İstanbulspor, Süper Lig'de 18. sırada bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig 'in 13. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Giresunspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan sarı-siyahlılar, gösterilen hakem yönetimine maçın ardından tepki gösterdi.

"KARŞILAŞMANIN SONUCUNA DOĞRUDAN ETKİ ETTİ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "13. Haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynadığımız maçın orta hakemi ve dördündü hakeminin görüş alanında olan şiddetli itmeye faul verilmeyip, saniyeler sonra gelişen pozisyonda ikili mücadelede tutmaya ikinci sarı kart ile kırmızı kart gösterilmesi, maçın sonunda ise bu kez benzer bir pozisyona faul dahi vermeyerek penaltımızı görmezden gelinmesin karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki etmiştir.

"HAKEMLERE HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Önceki haftalarda da ifade ettiğimiz gibi sahada oyunu güzelleştirmek için mücadelesini sürdüren futbol takımımızın oyuncularının ve teknik heyetimizin emeğinin karşılığını alamamasına yol açan bu tutarsız ve fahiş hataların devam ettiğini görüyoruz. Antalyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçın hakemlerine hakkımızı helal etmediğimiz gibi Giresunspor ile de deplasmanda oynadığımız maçın hakemlerine hakkımızı helal etmiyoruz" denildi.

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SON DAKİKA: Giresunspor maçının ardından İstanbulspor'dan yaylım ateşi: Hakkımızı helal etmiyoruz - Son Dakika
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