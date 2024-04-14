İstanbulspor, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbulspor, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti

İstanbulspor, Hatayspor\'u 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, Mersin'deki karşılaşmada Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Loshaj, Mendy Mamadou ve Vefa'nın attığı gollerle İstanbulspor galibiyete ulaştı.

14.04.2024 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, Mersin'deki karşılaşmada Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada gelişen Hatayspor atağında, Boudjemaa'nın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.

68. dakikada sağdan Jackson'ın ortasında arka direkte Loshaj kafayla topu filelere gönderdi. 0-1

71. dakikada Emir Kaan'ın pasında ceza sahası içinde Mendy Mamadou'nun yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

87. dakikada ceza sahası dışından Vefa'nın sert vuruşunda top filelere gitti. 0-3

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Bahtiyar Birinci

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Doğukan Sinik dk. 77), Kilama, Nikola Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Halil Dervişoğlu (Fernandes dk.69), Rui Pedro (Mehdi Boudjemaa dk 46), Dele-Bashiru (Kamil Çörekçi dk. 88), Rivas, Strandberg (Dadashov dk. 69)

Yedekler: Visar Bekaj, Görken Sağlam, Cengiz Demir, Giorgi Aburjanla, Cumali Sertel

Teknik Direktör: Volkan Demirel

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Coly, Sambissa, Loshaj, Ali Yaşar (Okan Erdoğan dk.73), Modestas Vorobjovas, Jackson (Özcan Şahan dk. 78), Emir Gültekin (Eren Arda Şan dk. 83), Mendy Mamadou (Vefa Temel dk. 83)

Yedekler: Mücahit Serbest, Traore

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Loshaj (dk. 68), Mendy Mamadou (dk. 71), Vefa (dk. 87) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Boudjemaa, Doğukan Sinik (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, İstanbulspor, Hatayspor, Mersin, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde şampiyon oldu
    03:28 Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde şampiyon oldu

    Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.

  • Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu
    01:41 Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu

    Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.

  • Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
    23:16 Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Galibiyet sonrası Diyarbakır'da yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp halay çekerek kutlama yaptı.


08:25 İran’ın “Gerçek Vaat“ operasyonu ABD’nin uykularını kaçırdı: İsrail’i yok etmeye çalıştılar İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
07:17 Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin’de Yüksek Zarar Etti Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
08:12 Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı
00:28 Muş’un Varto ilçesinde inekler yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti Muş'un Varto ilçesinde inekler yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti
23:41 BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
21:44 Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
21:42 İsrail Savaş Kabinesi, İran’a karşılık konusunda karara varamadı İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı
20:53 Kanarya geriden gelip kazandı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 yendi Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 08:47:51. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbulspor, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement