İstanbulspor, Iğdır'a 2-1 Yenildi

27.02.2026 22:46
İstanbulspor, Trendyol 1. Lig 28. haftasında Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maç Esenyurt'ta oynandı.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor sahasında Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ozan Ergün, Gökmen Baltacı, Kadir Akıllı

İstanbulspor: Alp Tutar, Özcan Şahan, Duran Şahin, Mendy, Fatih Tultak, Turan Tuncer (Cham dk. 78), Ömer Faruk Duymaz (Aroujo dk. 71), İsa Dayaklı (Vefa Temel dk. 78), Yusuf Ali Özer, Sambissa (Mamadou dk. 46), Krstovski (Mustafa Sol dk. 46)

Yedekler: Mücahit Serbest, Muhlis Dağaşan, Berat Bozkuş, Fahri Ay, Ertuğrul Sandıkcı

Teknik Direktör: Barış Kanbak

Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya (Tunahan Ergül dk. 90+1), Atakan Çankaya, Tsunami, Ali Yaşar, Robin Yalçın, Doh, Ahmet Engin (Bacuna dk. 78), Loshaj (Ali Kaan Güneren dk. 90+1), Fofana (Mendes dk. 59), Koita (Bruno dk. 78)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Alperen Selvi, Özder Özcan, Serkan Asan, Oğuz Kağan Güçtekin

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Goller: Yusuf Ali Özer (dk. 52) (İstanbulspor), Fofana (dk. 45+2), Koita (dk. 48) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Alp Tutar (İstanbulspor), Doh, Robin Yalçın, Ahmet Engin, Sinan Bolat (Iğdır FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

