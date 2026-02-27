İstanbulspor, Iğdır'a 2-1 Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor sahasında Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ozan Ergün, Gökmen Baltacı, Kadir Akıllı
İstanbulspor: Alp Tutar, Özcan Şahan, Duran Şahin, Mendy, Fatih Tultak, Turan Tuncer (Cham dk. 78), Ömer Faruk Duymaz (Aroujo dk. 71), İsa Dayaklı (Vefa Temel dk. 78), Yusuf Ali Özer, Sambissa (Mamadou dk. 46), Krstovski (Mustafa Sol dk. 46)
Yedekler: Mücahit Serbest, Muhlis Dağaşan, Berat Bozkuş, Fahri Ay, Ertuğrul Sandıkcı
Teknik Direktör: Barış Kanbak
Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya (Tunahan Ergül dk. 90+1), Atakan Çankaya, Tsunami, Ali Yaşar, Robin Yalçın, Doh, Ahmet Engin (Bacuna dk. 78), Loshaj (Ali Kaan Güneren dk. 90+1), Fofana (Mendes dk. 59), Koita (Bruno dk. 78)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Alperen Selvi, Özder Özcan, Serkan Asan, Oğuz Kağan Güçtekin
Teknik Direktör: Kenan Koçak
Goller: Yusuf Ali Özer (dk. 52) (İstanbulspor), Fofana (dk. 45+2), Koita (dk. 48) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Alp Tutar (İstanbulspor), Doh, Robin Yalçın, Ahmet Engin, Sinan Bolat (Iğdır FK) - İSTANBUL
