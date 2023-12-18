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İstanbulspor ile Trabzonspor Süper Lig'de 23. kez karşılaşacak - Son Dakika
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İstanbulspor ile Trabzonspor Süper Lig'de 23. kez karşılaşacak

İstanbulspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın oynanacak müsabakayla birlikte 23. kez rakip olacak. İstanbulspor 20. sırada bulunurken, Trabzonspor 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanan maçlar genellikle bol gollü geçti.

İstanbulspor ile Trabzonspor Süper Lig\'de 23. kez karşılaşacak
18.12.2023 - 10:04,
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İstanbulspor ile Trabzonspor, yarın oynanacak müsabakayla birlikte Süper Lig'de 23. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında İstanbulspor, yarın saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde İstanbulspor 2 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle aldığı 8 puanla 20. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

23. randevu

İstanbulspor ile Trabzonspor, daha önce Süper Lig'de 22 kez karşılaştı. Geride kalan maçların 9 tanesinde bordo-mavililer rakibini mağlup etti. Sarı-siyahlılar ise rakibine karşı 6 kez galip geldi. İki ekip arasında oynanan 7 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

Farklı skorlara sahne oldu

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig maçları bol gole sahne oldu. Geride kalan maçlarda en farklı galibiyeti, 28 Mayıs 2005'te İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada 5-0'lık skorla Trabzonspor aldı. Sarı-siyahlıların rakibine karşı en farklı galibiyeti ise 29 Nisan 2000'de oynanan mücadelede 5-1'lik skorla oldu. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan müsabakaların her ikisinden de Trabzon ekibi galip ayrıldı. 22 Ocak 2023'te iki takımın oynadığı son müsabaka bordo-mavililerin 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

İstanbulspor, gol yollarında kayıp

Geride kalan 15 haftada İstanbulspor, Süper Lig'in en az gol bulan takımı oldu. Sarı-siyahlılar, rakip fileleri yalnızca 11 kez havalandırabildi. İstanbul ekibi, çıktığı karşılaşmaların 6 tanesinde hiç gol bulamadı. Sarı-siyahlılar, 2-1'lik skorlarla kazandığı MKE Ankaragücü ve Hatayspor müsabakaları ile 4-2 mağlup olduğu Pendikspor karşılaşması haricinde hiçbir maçta 1'den fazla gol atamadı.

Öte yandan, bu haftaya kadar kalesinde 27 gol gören İstanbulspor, 33 gol yiyen Pendikspor'dan sonra ligin en çok gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.

Abdullah Avcı, deplasmanda kaybetmiyor

Trabzonspor'da ligin 9. haftasında Nenad Bjelica'nın yerine göreve gelen Teknik Direktör Abdullah Avcı, çıktığı deplasman maçlarında henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı yönetiminde çıkılan 7 maçın 3'ü deplasmanda oynanırken bordo-mavililer bu müsabakalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkarttı. Deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Trabzon ekibi, Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor İstanbulspor ile Trabzonspor Süper Lig'de 23. kez karşılaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbulspor ile Trabzonspor Süper Lig'de 23. kez karşılaşacak - Son Dakika
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