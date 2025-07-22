İstanbulspor, İzzet Ali Erdal ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bundesliga ekibi Leverkusen altyapısında yetişen ve son olarak Gaziantep FK forması giyen İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin İzzet Ali Erdal. Takımımız, genç oyuncu İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı" denildi. - İSTANBUL