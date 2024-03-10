İstanbulspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
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İstanbulspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki İstanbulspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İstanbulspor'un golü Loshaj'dan geldi.

10.03.2024 16:57  Güncelleme: 17:00
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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Simon Deli, Duhaney, Loshaj, Eslem Öztürk, Sambissa, Mamadou, Jackson, Emrehan Gedikli (Dk. 45+1 İzzet Topatar)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Rochinha, da Costa

Gol: Dk. 25 Loshaj (İstanbulspor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki İstanbulspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

25. dakikada İstanbulspor öne geçti. Eslem Öztürk'ün pasında sol kanatta topla buluşan Jackson, içeriye orta açtı. Loshaj, penaltı noktası civarından kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0.

35. dakikada Winck'in ara pasında ceza sahasına hareketlenen Hajradinovic, içeriye doğru topu aktardı. Altıpas çizgisi önündeki da Costa'nın şutunda, kaleci Alp meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada Aytaç Kara'nın pas hatasında meşin yuvarlağı kapan Emrehan Gedikli, ceza sahasına kadar topu sürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Emrehan'ın zayıf vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

Müsabakanın ilk yarısı, İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbulspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika

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