İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçının ardından - Osman Zeki Korkmaz

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında misafir ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, rakip kaleci Gökhan Akkan'ın sakatlığından kaynaklanan bekleme etkisiyle oyun motivasyonlarının düştüğünü ve kritik bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, oyuna sahip olma formasyonuyla maça başladıklarını ancak daha sonra değişikliğe gittiklerini belirterek, "Rakip golden sonra baskı yapmadı düşündüğümüz kadar. Kontra atak oyunu tercih ettiler. Biz de bunun üzerine formasyon değiştirdik, oyunu dengeledik. Ankaragücü skoru artırabilirdi. Ama 1-1'den sonra oyunun ivmesini kendi lehimize tamamen değiştirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Rakip kaleci Gökhan Akkan'ın bir çarpışmadan sonra oyuna alındığını ancak sakatlık nedeniyle oyunun fazla durduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "O dakikadan sonra başlayan maç başka bir maçtı. Ankaragücü son 10 dakikada daha etkiliydi bizden. Bekleme etkisiyle oyun motivasyonumuz düştü. Pozisyon olmayan oyunda bir gol yedik. Sonra 2-2 olabilirdi maç ama finalde kritik bir maçtı ve kaybetmiş olduk. Rakibi tebrik ediyorum." diye konuştu.

İstanbulspor'un ikinci yarılarda daha etkili olması ve 5 oyuncu değişikliği yapmamasıyla ilgili konuşan Korkmaz, 3 oyuncu değişikliğinden sonra oyunu tamamen kontrollerine aldıklarına dikkati çekerek, "Guri 6 pastan gol kaçırdı. Düşündüğümüz mekanizma işliyordu aslında. Bazı oyuncuları değişebilirdik. Daha kötü olur diye yapmadık. 10 üzerinden 8 giden bir şeyler vardı maçta. Mevcut oyuncular pozisyonlar yaratıyordu. Maçta 5 değişiklik yapmayı gerekli görmedim, strateji tuttu ama skor yapamadık." ifadelerini kullandı.

"Bizim de hakemle ilgili hatıralarımız çok iyi"

Osman Zeki Korkmaz, golü bulduktan sonra rakibin orta sahaya hakim olduğunu, geriye çok yaslandıklarını, Gökhan sakatlanana kadar oyunun kendilerine döndüğünü, rakibin mental olarak daha diri kaldığını dile getirdi.

Maçtan önce Ankaragücü kulübünün hakemle ilgili açıklamasına da değinen Korkmaz, şöyle devam etti:

"Bizim de maçı yöneten hakemle ilgili hatıralarımız çok çok iyi. Ama açıklama yapmayı tercih etmedik maçtan önce. Ankaragücü daha önce çalıştığım, çok gurur ve keyifle görev yaptığım bir ailedir, güzel bir camiadır. İmkansızlıkların takımıdır. Taraftarı, kitlesi hayat mücadelesi veren insanlardır. Kulübün ruhunda bu vardır. Maç öncesi yapılan açıklamayı çok samimi bulmuyorum. Bundan sonra hakem algoritmasıyla maça verilirse aynısını yapacak mı? Olumlu bir hata oluştu mu? Benim antrenörlük hayatımda bu hakemle iyi hatıralarım yok. Kazanan hak ederek kazandı. Ankaragücü kendi fırsatını yaratan insanların camiasıdır. Açıklama kulübün genelini de bağlamaz. Onu yapan mekanizmayı kulübün ileri gelenleri uyaracaktır muhtemelen."