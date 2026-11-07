İstanbulspor, Orfa Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 8'e çıkardı - Son Dakika
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İstanbulspor, Orfa Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 8'e çıkardı

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Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Orfa Yapı Pendikspor, sahasında İstanbulspor'a 2-0 yenildi. Bu sonuçla İstanbulspor puanını 8'e çıkarırken Orfa Yapı Pendikspor 14 puanda kaldı.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Orfa Yapı Pendikspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'a 2-0 mağlup oldu.

Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Orfa Yapı Pendikspor, sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Berkay Erdemir yönetti. Erdemir'in yardımcılıklarını Esra Arıkboğa ve Orhun Aydın Duran üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi Orfa Yapı Pendikspor; Emir Dadük, Erdem Gökçe, Taha Emre İnce, Soldo, Abifade, Hrelja, Yekta Sönmez, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Thuram ve Harris ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip İstanbulspor ise Alp Tutar, Ologo, Duran Şahin, Umut İslamoğlu, Emrecan Uzunhan, Dijlan Aydın, Kubilay Sönmez, Iliev, Ömer Faruk Duymaz, Fall ve Ali Akman ilk 11'iyle sahada yer aldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 69'uncu dakikasında Dijlan Aydın'ın asistinde Alieu Cham, topu ağlarla buluşturarak İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 90'ıncı dakikasında Aytaç Kara'nın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran İstanbulspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 8'e yükseltirken Orfa Yapı Pendikspor 14 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbulspor, Orfa Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 8'e çıkardı - Son Dakika
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