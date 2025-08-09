İstanbulspor - Serik Spor: 0-0 Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İstanbulspor - Serik Spor: 0-0 Beraberlik

09.08.2025 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in açılış maçında İstanbulspor, Serik Spor ile golsüz berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Serik Spor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sambissa'nın soluna çekip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

20. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Mamadou'nun vuruşunda kaleci İbrahim Demir meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında arka direğe seken topu Sambissa göğsüyle uzak köşeye kaleye gönderirken, kaleci İbrahim Demir meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

43. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topu kontrol eden Amaral'ın ceza sahasına girip kaleciyle karşı karlıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67. dakikada sol kanattan Batuhan İşçiler'in pasında topla buluşan Amaral'ın ceza yayı sol tarafından yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İsa Doğan'da kaldı.

90+1. dakikada Alieu Cham topla birlikte ilerlerken Marcos Silva'ya faul yaptı ve sarı kart gördü. Pozisyonun devamında VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yusuf Adnan Kendirciler, sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kartla Alieu Cham'ı oyundan ihraç etti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kemal Mavi, Emre Doğu

İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney (Yunus Bahadır dk. 46), Ologu, Fatih Tultak, Duhan Aksu, Vorobjovas, Dijlan Aydın, Loshaj (Mustafa Sol dk. 63), Sambissa (Yusuf Ali Özer dk. 70), Mamadou (Alieu Cham dk. 63), Emir Kaan Gültekin (Krstovski dk. 78)

Yedekler: Alp Tutar, Ertuğrul Sandıkcı, İzzet Erdal, İsa Dayaklı, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Serik Spor: İbrahim Demir, Bilal Ceylan, Dmitriy Tikhiy, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Burak Asan, Marcos Silva, Amaral (Selim Dilli dk. 83), Kerem Şen (Şahverdi Çetin dk. 77), Ilya Berkovskiy (Sarp Ekinci dk. 90+5), Sadygov (Martynov dk. 46)

Yedekler: Yusuf İslam Atay, Sertan Taşqın, Alihan Kubalas, Gökhan Karadeniz, Furkan Çolak, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Sergey Yuran

Kırmızı kart: Alieu Cham (90+1) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Ilya Berkovskiy, Burak Asan (Serik Spor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbulspor, Trendyol, istanbul, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor - Serik Spor: 0-0 Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Kula Belediyesi’nde CHP’li 3 katip üye istifa etti Kula Belediyesi'nde CHP'li 3 katip üye istifa etti
Başakşehir’de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine ’Kasa yok’ diye bağırdı Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Bakan Tunç’tan, Özel’in ’İBB davası borsası’ iddiasına yanıt: Elindeki belgeleri niye bekletiyorsun Bakan Tunç'tan, Özel'in 'İBB davası borsası' iddiasına yanıt: Elindeki belgeleri niye bekletiyorsun?
Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu
Özel’in “İBB davası borsası“ iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest Özel'in "İBB davası borsası" iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest
Barış Alper Yılmaz’dan Harry Kewell sevinci Barış Alper Yılmaz'dan Harry Kewell sevinci
Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti

20:15
4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı
4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı
20:15
Havadan atılan yardım kutusu Gazze’de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
Havadan atılan yardım kutusu Gazze'de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
16:37
Diyanet’ten, programda kullanılan “Allah baba“ ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı
Diyanet'ten, programda kullanılan "Allah baba" ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı
00:20
Gaziantep FK’yi yıkan haber Sezonu kapattı
Gaziantep FK'yi yıkan haber! Sezonu kapattı
00:13
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu’nun Süper Lig’e el atması gerekiyor
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor
00:10
Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
00:01
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
23:54
Real Madrid, Gonzalo Garcia’nın sözleşmesini uzattı
Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini uzattı
23:51
Gaziantep’te korkutan sakatlık Çapraz bağları yırtıldı şüphesi
Gaziantep'te korkutan sakatlık! Çapraz bağları yırtıldı şüphesi
23:34
Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam Gaziantep’te 3 gollü zafer
Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam! Gaziantep'te 3 gollü zafer
23:24
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
23:04
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
22:48
Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti
Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti
22:33
Barış Alper Yılmaz’dan Harry Kewell sevinci
Barış Alper Yılmaz'dan Harry Kewell sevinci
22:20
Özel’in “İBB davası borsası“ iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest
Özel'in "İBB davası borsası" iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 21:27:24. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbulspor - Serik Spor: 0-0 Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.