İstanbulspor - Serik Spor: 0-0 Beraberlik

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Serik Spor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sambissa'nın soluna çekip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

20. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Mamadou'nun vuruşunda kaleci İbrahim Demir meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında arka direğe seken topu Sambissa göğsüyle uzak köşeye kaleye gönderirken, kaleci İbrahim Demir meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

43. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topu kontrol eden Amaral'ın ceza sahasına girip kaleciyle karşı karlıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67. dakikada sol kanattan Batuhan İşçiler'in pasında topla buluşan Amaral'ın ceza yayı sol tarafından yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İsa Doğan'da kaldı.

90+1. dakikada Alieu Cham topla birlikte ilerlerken Marcos Silva'ya faul yaptı ve sarı kart gördü. Pozisyonun devamında VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yusuf Adnan Kendirciler, sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kartla Alieu Cham'ı oyundan ihraç etti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kemal Mavi, Emre Doğu

İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney (Yunus Bahadır dk. 46), Ologu, Fatih Tultak, Duhan Aksu, Vorobjovas, Dijlan Aydın, Loshaj (Mustafa Sol dk. 63), Sambissa (Yusuf Ali Özer dk. 70), Mamadou (Alieu Cham dk. 63), Emir Kaan Gültekin (Krstovski dk. 78)

Yedekler: Alp Tutar, Ertuğrul Sandıkcı, İzzet Erdal, İsa Dayaklı, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Serik Spor: İbrahim Demir, Bilal Ceylan, Dmitriy Tikhiy, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Burak Asan, Marcos Silva, Amaral (Selim Dilli dk. 83), Kerem Şen (Şahverdi Çetin dk. 77), Ilya Berkovskiy (Sarp Ekinci dk. 90+5), Sadygov (Martynov dk. 46)

Yedekler: Yusuf İslam Atay, Sertan Taşqın, Alihan Kubalas, Gökhan Karadeniz, Furkan Çolak, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Sergey Yuran

Kırmızı kart: Alieu Cham (90+1) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Ilya Berkovskiy, Burak Asan (Serik Spor) - İSTANBUL