İstanbulspor - Sivasspor Maçı: İlk Yarı Sivasspor'un 2-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbulspor - Sivasspor Maçı: İlk Yarı Sivasspor'un 2-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor ile Sivasspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Charisis ve Turgunbayev'in attığı gollerle Sivasspor öne geçti.

17.05.2024 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı deplasman ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ taraftan yapılan ortada penaltı noktasının solunda topla buluşan Ali Yaşar'ın sert şutunda kaleci Nikolic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Charisis'in ceza yayının gerisinden çektiği şutta Simon Deli'ye de çarpan top kaleci Mücahit'in sağından ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada sağ taraftan Alaaddin'in kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.

43. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Turgunbayev'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Suat Güz, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Mamadou

Yedekler: Murat Uğur Eser, Vefa Temel, Emrehan Gedikli, Coly, Özcan Şahan, Tunahan Şamdanlı, Demir Mermerci, Baran Alp Vardar, Traore, Eren Arda Şan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Turgunbayev, Charisis, Bartuğ Elmaz, N'Jie, Koita, Manaj

Yedekler: Hüseyin Arslan, Emrah Başsan, Kvet, Emre Gökay, Caktas, Erdem Güleç, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Menig, Murat Paluli

Teknik Sorumlu: Tansu Yaan

Gol: Charisis (dk. 17), Turgunbayev (dk. 43) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Koita (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, İstanbulspor, Sivasspor, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor - Sivasspor Maçı: İlk Yarı Sivasspor'un 2-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:46. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbulspor - Sivasspor Maçı: İlk Yarı Sivasspor'un 2-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement