Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı deplasman ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sağ taraftan yapılan ortada penaltı noktasının solunda topla buluşan Ali Yaşar'ın sert şutunda kaleci Nikolic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Charisis'in ceza yayının gerisinden çektiği şutta Simon Deli'ye de çarpan top kaleci Mücahit'in sağından ağlarla buluştu. 0-1
20. dakikada sağ taraftan Alaaddin'in kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.
43. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Turgunbayev'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Suat Güz, Özcan Sultanoğlu
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Mamadou
Yedekler: Murat Uğur Eser, Vefa Temel, Emrehan Gedikli, Coly, Özcan Şahan, Tunahan Şamdanlı, Demir Mermerci, Baran Alp Vardar, Traore, Eren Arda Şan
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Turgunbayev, Charisis, Bartuğ Elmaz, N'Jie, Koita, Manaj
Yedekler: Hüseyin Arslan, Emrah Başsan, Kvet, Emre Gökay, Caktas, Erdem Güleç, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Menig, Murat Paluli
Teknik Sorumlu: Tansu Yaan
Gol: Charisis (dk. 17), Turgunbayev (dk. 43) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Koita (Sivasspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İstanbulspor - Sivasspor Maçı: İlk Yarı Sivasspor'un 2-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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