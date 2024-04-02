İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Hakem Yönetimini Eleştirdi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 4-0 mağlup olan İstanbulspor'un teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, "Bu maç bizim için 44. dakikada mantıksal olarak bitti. Pilot kameradan net görülen bir penaltı verilmedi ve devamında gol yedik." dedi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, hakem yönetimini eleştirdi.
Karşılaşmanın 44. dakikasında Akintola ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Özcan Şahan'ın yerde kaldığı pozisyonda hakemin penaltı kararı vermesi gerektiğini kaydeden Osman Zeki Korkmaz, "Bu maç bizim için 44. dakikada mantıksal olarak bitti. Pilot kameradan net görülen penaltı verilmedi ve devamında gol yedik. Sonrasında kuralları yerine getirmek için sahada bulunduk. Üçüncü golden önce Alikulov'un ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması gerekiyordu. Bu pozisyonda Alikulov rakibine arkadan dengesiz müdahale yaptı. Sarı karttan başka izahı yok." şeklinde görüş belirtti.
44. dakikadaki pozisyona ilişkin yetkili kurumlardan ciddi bir açıklama beklediklerini ifade eden Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Futbol kamuoyunu bu maçın 44. dakikasındaki olayı yorumlamaya davet ediyoruz. Bu karar, 'Nasıl olsa bir takım düştü, diğer takımın önüne geçmeyelim.' kararıydı. Belki de başkanımıza karşı bir tavır var. Bu tavırlarını gözden geçirmeliler. Biz ne kadar takip altındaysak insanları takip ediyoruz. Türk futbolunu geliştirmek adına reaksiyonlarımız olacak. 44. dakikadaki olayda hakem VAR'a niye gitmedi? Bir Süper Lig hakemiyle aramızda diyalog geçti. 'VAR'a gidecekleri pozisyonları seçiyorlar.' diyor bir Süper Lig hakemi. Samimi bir toplantı yapacaklarsa o hakemin ismini söylerim. Bunu kasıtlı yapıyorlar. Bu pozisyon başlarına bela olacağı için VAR'a dahi gitmediler. Akintola çok net bir şekilde Özcan'a çenesinden itibaren giriyor. Net müdahale var. Tartışması yok. Türk futbol tarihi bu pozisyona İstanbulspor üzerinden penaltı verilmediğini gördü."
Karşılaşmanın VAR hakemi Halil Umut Meler'in de görev yaptığı maçlarda en fazla penaltı veren isim olduğuna vurgu yapan Osman Zeki Korkmaz, şunları kaydetti:
"VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ederiz. Bu pozisyonda ne oldu? Halil Umut Meler, Türkiye'nin en rahat penaltı veren hakemi. Bu pozisyonda maçı yönetseydi penaltıyı verirdi. 44. dakikada Türk futbolu duvara çarptı. Bu maçın 44. dakikası, hakemi ve VAR hakemi irdelenmeli. Son haftalarda sahada sadece 4 pembe formalı insan var maçı yönetecek diye gönderilen. Sanki verilen bir görevi yapar gibi. Cengiz Aytmatov'un bir romanında geçen mankurt hikayesi anlatılır. Orta Asya'da işkence gördükten sonra çukurdan çıkan insan artık mankurtlaşır. Bir hikayede mankurt, annesini öldürüyor. Verilen görevi yapıyor. Biz mankurtlar değiliz, düşünen insanlarız. Türk futbolunu geliştirmek için önümüzde duran bu mankurtları da aramızdan temizleyeceğiz."
Son Dakika › Spor › İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Hakem Yönetimini Eleştirdi - Son Dakika
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarına devam etti. Ali Koç, ligden çekilme opsiyonunu masadan kaldırdıklarını belirtirken, Süper Kupa finaline çıkılmaması durumunda Türkiye Kupası'na ve Süper Kupa'ya katılamayacaklarını söyledi. Ayrıca, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçlara gitmeme opsiyonu da değerlendirildiğini ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, takımın geleceği ve şampiyonluk hedefi hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, camiaya seslenerek Fenerbahçe'nin tarihine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamlandı. Corendon Alanyaspor, 6. dakikada Hassan'ın golüyle öne geçti ve 32. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sinde toplamda 7 madalya kazandı. Milli sporcular, organizasyonun son gününde 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Türkiye, 41 ülkeden 178 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile başarılı bir performans sergiledi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'un gollerini Ahmed Hassan ve Oğuz Aydın attı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle Antalyaspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Icardi'nin attığı gol galibiyeti getirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?