İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Hakem Yönetimini Eleştirdi

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 4-0 mağlup olan İstanbulspor'un teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, "Bu maç bizim için 44. dakikada mantıksal olarak bitti. Pilot kameradan net görülen bir penaltı verilmedi ve devamında gol yedik." dedi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, hakem yönetimini eleştirdi.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Akintola ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Özcan Şahan'ın yerde kaldığı pozisyonda hakemin penaltı kararı vermesi gerektiğini kaydeden Osman Zeki Korkmaz, "Bu maç bizim için 44. dakikada mantıksal olarak bitti. Pilot kameradan net görülen penaltı verilmedi ve devamında gol yedik. Sonrasında kuralları yerine getirmek için sahada bulunduk. Üçüncü golden önce Alikulov'un ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması gerekiyordu. Bu pozisyonda Alikulov rakibine arkadan dengesiz müdahale yaptı. Sarı karttan başka izahı yok." şeklinde görüş belirtti.

44. dakikadaki pozisyona ilişkin yetkili kurumlardan ciddi bir açıklama beklediklerini ifade eden Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol kamuoyunu bu maçın 44. dakikasındaki olayı yorumlamaya davet ediyoruz. Bu karar, 'Nasıl olsa bir takım düştü, diğer takımın önüne geçmeyelim.' kararıydı. Belki de başkanımıza karşı bir tavır var. Bu tavırlarını gözden geçirmeliler. Biz ne kadar takip altındaysak insanları takip ediyoruz. Türk futbolunu geliştirmek adına reaksiyonlarımız olacak. 44. dakikadaki olayda hakem VAR'a niye gitmedi? Bir Süper Lig hakemiyle aramızda diyalog geçti. 'VAR'a gidecekleri pozisyonları seçiyorlar.' diyor bir Süper Lig hakemi. Samimi bir toplantı yapacaklarsa o hakemin ismini söylerim. Bunu kasıtlı yapıyorlar. Bu pozisyon başlarına bela olacağı için VAR'a dahi gitmediler. Akintola çok net bir şekilde Özcan'a çenesinden itibaren giriyor. Net müdahale var. Tartışması yok. Türk futbol tarihi bu pozisyona İstanbulspor üzerinden penaltı verilmediğini gördü."

Karşılaşmanın VAR hakemi Halil Umut Meler'in de görev yaptığı maçlarda en fazla penaltı veren isim olduğuna vurgu yapan Osman Zeki Korkmaz, şunları kaydetti:

"VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ederiz. Bu pozisyonda ne oldu? Halil Umut Meler, Türkiye'nin en rahat penaltı veren hakemi. Bu pozisyonda maçı yönetseydi penaltıyı verirdi. 44. dakikada Türk futbolu duvara çarptı. Bu maçın 44. dakikası, hakemi ve VAR hakemi irdelenmeli. Son haftalarda sahada sadece 4 pembe formalı insan var maçı yönetecek diye gönderilen. Sanki verilen bir görevi yapar gibi. Cengiz Aytmatov'un bir romanında geçen mankurt hikayesi anlatılır. Orta Asya'da işkence gördükten sonra çukurdan çıkan insan artık mankurtlaşır. Bir hikayede mankurt, annesini öldürüyor. Verilen görevi yapıyor. Biz mankurtlar değiliz, düşünen insanlarız. Türk futbolunu geliştirmek için önümüzde duran bu mankurtları da aramızdan temizleyeceğiz."