İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Korkmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Detaylar haberde.

23.02.2024 09:23  Güncelleme: 09:28
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Korkmaz, İstanbulspor Tesisleri'nde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Korkmaz, "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" adlı fotoğraflarına oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah tarafından çekilen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda, Gazze kentindeki Eş-Şati Mülteci Kampı Al bölgesine aydınlatma fişeği atıldığı "Gece bombardımanı" isimli fotoğrafı seçen 41 yaşındaki teknik adam "Her ışık aydınlık anlamına gelmiyor, insanların hayatlarını karartan ışıklar bunlar." dedi.

"Haber" kategorisinde Samir Jordamovic'in Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 28'inci yılında toprağa verilecek kurbanların yakınlarının tabutların başında dua ettiği "Uğurlama", fotoğrafını oylayan Korkmaz, "Bosna meselesi her zaman üzerinde durmamız gereken bir mesele. Çok daha erken ve ciddi bir reaksiyon verilebilirdi, orada sınıfta kaldı bütün insanlık, gerisi sonra geldi." açıklamasını yaptı.

Korkmaz, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'ye ait "Boğazın şahitliği" fotoğrafını oyladı.

Spor kategorisinde motivasyona dikkat çekti

Son olarak "Spor" kategorisindeki seçimini yapan Osman Zeki Korkmaz, Fatemeh Bahrami tarafından çekilen ve 10 yıl önce trafik kazasında sol elini kaybetmesine rağmen tek eliyle crossfit sporcusu olmayı başaran İranlı Mahdia Khaki'nin yer aldığı "Engel tanımıyan" isimli fotoğrafı tercih ederek, "Bazen sporcu arkadaşlarımızı daha iyisini yapma konusunda yeterince motive edemediğimizi düşünüyorum, tıkandığımız yerler oluyor. Ama çok büyük hasarları bile eksiklik olarak görmeyerek büyük bir başarı elde etmiş biri var bu fotoğrafta, bence büyük bir motivasyon bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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